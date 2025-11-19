Renault Aktie

Frühe Anlage 19.11.2025 10:05:09

CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Renault-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Renault-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Renault-Papier bei 33,05 EUR. Bei einem Renault-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 302,618 Renault-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2025 auf 34,21 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 352,55 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,53 Prozent vermehrt.

Renault erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

24.10.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
24.10.25 Renault Outperform Bernstein Research
23.10.25 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.25 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
