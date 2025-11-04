LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|606,10EUR
|-12,90EUR
|-2,08%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 560 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach der ermutigenden Berichtssaison ist Analystin Carole Madjo in ihrem Resümee vom Montagabend etwas optimistischer geworden für Europas Luxuswarenbranche. Bei LVMH hatte sie ihre Jahresschätzungen aber bereits direkt nach dem Quartalsbericht angepasst und senkte sie nun nur noch leicht für 2026 aufgrund höherer Steuerquote./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
560,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
610,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,30%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
606,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,61%
|
Analyst Name::
Carole Madjo
|
KGV*:
-
