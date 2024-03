Börse Paris: So entwickelt sich der CAC 40 am Nachmittag

Am Donnerstag gibt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,10 Prozent auf 7 946,46 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,502 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,232 Prozent höher bei 7 972,86 Punkten in den Handel, nach 7 954,39 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 977,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 937,13 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,046 Prozent abwärts. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, lag der CAC 40-Kurs bei 7 640,81 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, stand der CAC 40 noch bei 7 267,64 Punkten. Der CAC 40 erreichte am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, einen Stand von 7 267,93 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,52 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 977,68 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 281,10 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 24 876 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 424,236 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,07 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at