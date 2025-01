Börse Wien: Anleger lassen ATX Prime steigen

Der ATX Prime gewinnt am Nachmittag an Wert.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,61 Prozent fester bei 1 909,02 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,007 Prozent schwächer bei 1 897,34 Punkten in den Handel, nach 1 897,48 Punkten am Vortag.

Bei 1 896,74 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 909,38 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 0,429 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 812,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.10.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 789,56 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 29.01.2024, den Wert von 1 732,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 4,55 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 925,68 Punkten. Bei 1 802,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 5,49 Prozent auf 3,84 EUR), FACC (+ 3,51 Prozent auf 6,78 EUR), PORR (+ 2,80 Prozent auf 19,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,53 Prozent auf 12,95 EUR) und STRABAG SE (+ 2,38 Prozent auf 47,30 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-2,78 Prozent auf 14,00 EUR), IMMOFINANZ (-2,59 Prozent auf 16,54 EUR), Lenzing (-2,53 Prozent auf 25,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,47 Prozent auf 7,12 EUR) und Frequentis (-1,44 Prozent auf 27,40 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 152 891 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 24,580 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,45 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,82 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at