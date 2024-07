Börse Wien: ATX bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

So performte der ATX am Dienstag zum Handelsende.

Schlussendlich stand im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,32 Prozent auf 3 660,10 Punkte an der ATX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 116,961 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,025 Prozent auf 3 649,43 Punkte an der Kurstafel, nach 3 648,52 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 667,11 Punkte, das Tagestief hingegen 3 633,28 Zähler.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, mit 3 688,37 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 537,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, den Stand von 3 154,91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,27 Prozent. Bei 3 777,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern verzeichnet.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 2,51 Prozent auf 16,75 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,62 Prozent auf 112,60 EUR), BAWAG (+ 1,39 Prozent auf 61,85 EUR), OMV (+ 1,13 Prozent auf 41,22 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,40 Prozent auf 37,90 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Telekom Austria (-1,33 Prozent auf 8,87 EUR), Wienerberger (-0,90 Prozent auf 30,84 EUR), IMMOFINANZ (-0,57 Prozent auf 26,25 EUR), DO (-0,36 Prozent auf 166,00 EUR) und Vienna Insurance (-0,33 Prozent auf 30,50 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die IMMOFINANZ-Aktie. 1 037 317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25,587 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,01 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at