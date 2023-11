Börse Wien: ATX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

So bewegt sich der ATX am Dienstagmorgen.

Um 09:11 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,32 Prozent tiefer bei 3 050,39 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 104,924 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,038 Prozent auf 3 061,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 060,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 048,74 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 061,40 Zählern.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bewegte sich der ATX bei 3 168,13 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, stand der ATX noch bei 3 245,98 Punkten. Der ATX stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, bei 2 936,87 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Minus von 3,46 Prozent zu Buche. 3 560,30 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. 3 006,71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 1,68 Prozent auf 109,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,30 Prozent auf 31,20 EUR), Lenzing (+ 1,26 Prozent auf 36,15 EUR), Andritz (+ 0,99 Prozent auf 43,04 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,67 Prozent auf 7,55 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen OMV (-3,41 Prozent auf 39,43 EUR), DO (-0,72 Prozent auf 110,00 EUR), AT S (AT&S) (-0,60 Prozent auf 23,20 EUR), Verbund (-0,36 Prozent auf 82,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,32 Prozent auf 47,40 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 41 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 28,766 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

2023 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die BAWAG-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,28 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at