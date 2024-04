Börse Wien: ATX Prime beginnt die Freitagssitzung im Minus

Der ATX Prime notiert am Freitag trotz positivem Vortag im Minus.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,46 Prozent tiefer bei 1 782,96 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 1 791,20 Punkte an der Kurstafel, nach 1 791,20 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 1 791,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 781,73 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,289 Prozent. Vor einem Monat, am 05.03.2024, wurde der ATX Prime auf 1 697,74 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 722,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.04.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 600,86 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,02 Prozent aufwärts. Bei 1 793,79 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 2,90 Prozent auf 28,40 EUR), UBM Development (+ 2,16 Prozent auf 18,90 EUR), Semperit (+ 1,72 Prozent auf 11,86 EUR), Lenzing (+ 0,45 Prozent auf 33,75 EUR) und OMV (+ 0,45 Prozent auf 45,10 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-2,19 Prozent auf 18,80 EUR), Raiffeisen (-1,57 Prozent auf 18,83 EUR), BAWAG (-1,18 Prozent auf 58,40 EUR), Erste Group Bank (-1,02 Prozent auf 41,84 EUR) und Flughafen Wien (-0,99 Prozent auf 49,90 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 29 382 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 22,686 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die Warimpex-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,45 Prozent bei der Addiko Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.at