Börse Wien: ATX Prime letztendlich leichter

Zum Handelsschluss legten Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich ging der ATX Prime nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 1 803,18 Punkten aus dem Handel. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 1 804,67 Punkte an der Kurstafel, nach 1 804,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 810,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 800,58 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,958 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 02.09.2024, notierte der ATX Prime bei 1 862,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2024, wurde der ATX Prime auf 1 830,72 Punkte taxiert. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 02.10.2023, bei 1 579,44 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,20 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Addiko Bank (+ 6,50 Prozent auf 18,85 EUR), DO (+ 3,77 Prozent auf 137,80 EUR), Rosenbauer (+ 2,33 Prozent auf 35,20 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,91 Prozent auf 18,16 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,87 Prozent auf 20,20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen EVN (-3,24 Prozent auf 26,85 EUR), voestalpine (-1,91 Prozent auf 22,58 EUR), Polytec (-1,74 Prozent auf 2,82 EUR), AMAG (-1,67 Prozent auf 23,50 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,56 Prozent auf 88,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 487 278 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 25,883 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,71 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at