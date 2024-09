Börse Wien: ATX Prime schließt im Minus

In Wien war am Montag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Montag schloss der ATX Prime den Handel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 1 797,52 Punkten ab. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,019 Prozent tiefer bei 1 799,60 Punkten, nach 1 799,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 789,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 800,19 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 16.08.2024, einen Stand von 1 816,44 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, den Stand von 1 774,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 611,20 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 4,87 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 889,08 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit STRABAG SE (+ 6,72 Prozent auf 40,50 EUR), IMMOFINANZ (+ 2,90 Prozent auf 26,60 EUR), Österreichische Post (+ 1,34 Prozent auf 30,20 EUR), Polytec (+ 1,33 Prozent auf 3,05 EUR) und BAWAG (+ 1,15 Prozent auf 70,30 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Marinomed Biotech (-20,41 Prozent auf 7,80 EUR), Addiko Bank (-2,75 Prozent auf 15,90 EUR), FACC (-2,54 Prozent auf 6,53 EUR), Lenzing (-1,61 Prozent auf 30,55 EUR) und Verbund (-1,54 Prozent auf 73,45 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die IMMOFINANZ-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 3 311 557 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 25,917 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,67 Prozent.

Redaktion finanzen.at