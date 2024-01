Börse Wien: ATX Prime zeigt sich letztendlich schwächer

Am Mittwoch notierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,91 Prozent schwächer bei 1 698,50 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,025 Prozent auf 1 713,60 Punkte an der Kurstafel, nach 1 714,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 1 693,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 714,48 Punkten erreichte.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,48 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, mit 1 662,45 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 03.10.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 562,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.01.2023, lag der ATX Prime noch bei 1 601,31 Punkten.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 3,36 Prozent auf 30,80 EUR), AMAG (+ 3,31 Prozent auf 28,10 EUR), Frequentis (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,32 Prozent auf 9,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,98 Prozent auf 123,80 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-5,75 Prozent auf 33,60 EUR), Wolford (-4,80 Prozent auf 4,76 EUR), voestalpine (-3,03 Prozent auf 27,54 EUR), BAWAG (-2,49 Prozent auf 46,92 EUR) und Andritz (-2,46 Prozent auf 53,60 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 460 568 Aktien gehandelt. Mit 29,200 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,21 zu Buche schlagen. Die Semperit-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at