Börse Wien: ATX zum Start stärker

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,32 Prozent stärker bei 3 686,50 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 118,459 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,011 Prozent auf 3 674,46 Punkte an der Kurstafel, nach 3 674,86 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 690,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 674,46 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,525 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 18.06.2024, wies der ATX einen Wert von 3 589,59 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.04.2024, den Stand von 3 538,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3 167,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell BAWAG (+ 1,15 Prozent auf 66,15 EUR), Erste Group Bank (+ 0,77 Prozent auf 46,84 EUR), OMV (+ 0,71 Prozent auf 39,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,69 Prozent auf 36,70 EUR) und Verbund (+ 0,53 Prozent auf 76,05 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Lenzing (-1,21 Prozent auf 32,65 EUR), Andritz (-1,07 Prozent auf 55,60 EUR), IMMOFINANZ (-0,76 Prozent auf 26,20 EUR), Vienna Insurance (-0,49 Prozent auf 30,70 EUR) und AT S (AT&S) (-0,40 Prozent auf 20,02 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 845 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,074 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index weist die OMV-Aktie mit 10,78 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at