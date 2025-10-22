Raiffeisen Aktie
|29,34EUR
|-0,50EUR
|-1,68%
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
Raiffeisen neutral
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) von 24,0 auf 27,0 Euro erhöht. Gleichzeitig hat die zuständige Expertin Marlene Eibensteiner das Anlagevotum "Hold" bestätigt.
Die Analystin erwartet für die bevorstehenden Quartalsergebnisse der Bank eine "stabile operative Performance" im Kerngeschäft im Vergleich zu den Vorquartalen. Weiterhin gebe es aber eine hohe Unsicherheit, weshalb man an der "Hold"-Empfehlung festhalte.
Am Mittwochvormittag notierten die RBI-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,8 Prozent bei 29,66 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spo/ste
ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/
AFA0031 2025-10-22/10:12
Analysen zu Raiffeisenmehr Analysen
|10:12
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Raiffeisen Equal weight
|Barclays Capital
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Raiffeisen Equal weight
|Barclays Capital
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|29.06.23
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|07.12.22
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|19.01.17
|Raiffeisen Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:12
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.08.24
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
