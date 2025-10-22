Raiffeisen Aktie

29,34EUR -0,50EUR -1,68%
Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

22.10.2025 10:12:00

Raiffeisen neutral

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) von 24,0 auf 27,0 Euro erhöht. Gleichzeitig hat die zuständige Expertin Marlene Eibensteiner das Anlagevotum "Hold" bestätigt.

Die Analystin erwartet für die bevorstehenden Quartalsergebnisse der Bank eine "stabile operative Performance" im Kerngeschäft im Vergleich zu den Vorquartalen. Weiterhin gebe es aber eine hohe Unsicherheit, weshalb man an der "Hold"-Empfehlung festhalte.

Am Mittwochvormittag notierten die RBI-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,8 Prozent bei 29,66 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spo/ste

ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/

AFA0031 2025-10-22/10:12

Zusammenfassung: Raiffeisen neutral
Unternehmen:
Raiffeisen 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
29,42 € 		Abst. Kursziel*:
-8,23%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
29,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,78%
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:12 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
30.09.25 Raiffeisen Equal weight Barclays Capital
01.08.25 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
18.07.25 Raiffeisen Hold Deutsche Bank AG
07.05.25 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

