Börse Wien in Grün: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Der ATX Prime schloss den Dienstagshandel im Plus ab.

Zum Handelsende bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,89 Prozent fester bei 1 825,99 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,353 Prozent schwächer bei 1 803,50 Punkten, nach 1 809,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 826,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 802,87 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 788,04 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 07.02.2024, bei 1 702,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, den Wert von 1 624,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 6,53 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 826,02 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 3,79 Prozent auf 20,82 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,68 Prozent auf 17,25 EUR), Raiffeisen (+ 2,19 Prozent auf 17,27 EUR), BAWAG (+ 2,16 Prozent auf 59,15 EUR) und Wienerberger (+ 2,13 Prozent auf 35,44 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Verbund (-4,79 Prozent auf 71,50 EUR), CA Immobilien (-2,47 Prozent auf 30,06 EUR), voestalpine (-1,08 Prozent auf 25,56 EUR), AMAG (-0,75 Prozent auf 26,40 EUR) und UBM Development (-0,51 Prozent auf 19,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 599 298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 25,639 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,02 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at