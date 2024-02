Börse Wien in Rot: ATX Prime beendet den Mittwochshandel im Minus

Der ATX Prime verzeichnete am Mittwoch Verluste.

Zum Handelsschluss bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,22 Prozent tiefer bei 1 702,78 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,009 Prozent schwächer bei 1 723,58 Punkten, nach 1 723,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 702,28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 724,05 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,50 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, stand der ATX Prime bei 1 722,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 587,52 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, bei 1 702,18 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,656 Prozent nach unten. Bei 1 750,09 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 2,58 Prozent auf 31,84 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,50 Prozent auf 6,09 EUR), UBM Development (+ 1,36 Prozent auf 22,40 EUR), FACC (+ 1,23 Prozent auf 5,78 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,19 Prozent auf 25,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen voestalpine (-5,34 Prozent auf 25,90 EUR), BAWAG (-3,61 Prozent auf 50,80 EUR), Semperit (-2,80 Prozent auf 13,20 EUR), Wolford (-2,73 Prozent auf 4,28 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,19 Prozent auf 42,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 562 696 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 25,657 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,28 zu Buche schlagen. Die Semperit-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at