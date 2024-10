Börse Wien: So steht der ATX Prime mittags

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,39 Prozent höher bei 1 782,06 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent höher bei 1 775,11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 775,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 1 785,95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 772,63 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 1,61 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.09.2024, wurde der ATX Prime mit 1 794,42 Punkten berechnet. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 24.07.2024, den Stand von 1 841,76 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 24.10.2023, den Stand von 1 525,19 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,97 Prozent. Bei 1 889,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Andritz (+ 1,81 Prozent auf 62,00 EUR), Addiko Bank (+ 1,79 Prozent auf 19,95 EUR), OMV (+ 1,77 Prozent auf 39,04 EUR), voestalpine (+ 1,59 Prozent auf 19,81 EUR) und Lenzing (+ 1,52 Prozent auf 33,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-8,60 Prozent auf 8,08 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,62 Prozent auf 7,42 EUR), Polytec (-2,33 Prozent auf 2,52 EUR), Frequentis (-1,92 Prozent auf 25,50 EUR) und Flughafen Wien (-1,49 Prozent auf 52,80 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 64 929 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 26,369 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 2,94 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

