SIX-Handel im Fokus 16.12.2025 12:27:24

Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI mittags steigen

Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI mittags steigen

Der SLI befindet sich am Mittag im Aufwärtstrend.

Am Dienstag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,21 Prozent höher bei 2 114,19 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,230 Prozent auf 2 114,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 109,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 123,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 113,76 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 2 051,84 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bei 1 984,46 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 16.12.2024, einen Wert von 1 938,48 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 10,02 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Adecco SA (+ 2,15 Prozent auf 22,76 CHF), UBS (+ 1,76 Prozent auf 34,76 CHF), Sonova (+ 1,41 Prozent auf 208,80 CHF), Swatch (I) (+ 1,27 Prozent auf 166,95 CHF) und Novartis (+ 1,14 Prozent auf 108,46 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-2,98 Prozent auf 380,80 CHF), Sandoz (-1,11 Prozent auf 57,06 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,81 Prozent auf 58,46 CHF), Nestlé (-0,79 Prozent auf 78,33 CHF) und Julius Bär (-0,72 Prozent auf 60,36 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 814 211 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 269,465 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,11 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 62,42 -0,83% ABB (Asea Brown Boveri)
Adecco SA 23,62 0,85% Adecco SA
Julius Bär 65,00 0,78% Julius Bär
Nestlé SA (Nestle) 83,84 -0,50% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 116,10 2,74% Novartis AG
Roche AG (Genussschein) 322,90 0,31% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 56,86 -1,46% Sandoz
Sonova AG 219,10 0,55% Sonova AG
Swatch (I) 175,35 -0,85% Swatch (I)
Swiss Re AG 138,75 -0,89% Swiss Re AG
Temenos AG 80,10 0,19% Temenos AG
UBS 37,27 2,64% UBS
VAT 397,60 -4,54% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 118,24 0,40%

Wichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

