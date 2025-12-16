Sonova Aktie
|SIX-Handel im Fokus
|
16.12.2025 12:27:24
Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI mittags steigen
Am Dienstag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,21 Prozent höher bei 2 114,19 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,230 Prozent auf 2 114,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 109,70 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 123,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 113,76 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 2 051,84 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bei 1 984,46 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 16.12.2024, einen Wert von 1 938,48 Punkten auf.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 10,02 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Adecco SA (+ 2,15 Prozent auf 22,76 CHF), UBS (+ 1,76 Prozent auf 34,76 CHF), Sonova (+ 1,41 Prozent auf 208,80 CHF), Swatch (I) (+ 1,27 Prozent auf 166,95 CHF) und Novartis (+ 1,14 Prozent auf 108,46 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-2,98 Prozent auf 380,80 CHF), Sandoz (-1,11 Prozent auf 57,06 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,81 Prozent auf 58,46 CHF), Nestlé (-0,79 Prozent auf 78,33 CHF) und Julius Bär (-0,72 Prozent auf 60,36 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 814 211 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 269,465 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,11 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
