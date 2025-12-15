Freundlicher Handel: SMI klettert schlussendlich

Am Montag steht der SMI via SIX letztendlich 1,16 Prozent im Plus bei 13 036,80 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,481 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,302 Prozent stärker bei 12 926,35 Punkten in den Montagshandel, nach 12 887,48 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 12 920,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 042,39 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 12 634,30 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, bei 12 144,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 694,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 12,15 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Sonova (+ 2,95 Prozent auf 205,90 CHF), Swiss Life (+ 2,11 Prozent auf 890,00 CHF), Givaudan (+ 1,82 Prozent auf 3 126,00 CHF), Sika (+ 1,75 Prozent auf 162,55 CHF) und Novartis (+ 1,65 Prozent auf 107,24 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen UBS (-0,50 Prozent auf 34,16 CHF), Logitech (-0,11 Prozent auf 88,98 CHF), Swisscom (+ 0,36 Prozent auf 559,00 CHF), Swiss Re (+ 0,46 Prozent auf 130,65 CHF) und Holcim (+ 0,56 Prozent auf 75,96 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4 550 050 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 270,013 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,60 erwartet. Mit 5,11 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at