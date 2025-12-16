Zuversicht in Zürich: SLI steigt

Der SLI zeigt sich am Dienstag wenig verändert.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,17 Prozent fester bei 2 113,33 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,230 Prozent fester bei 2 114,56 Punkten in den Handel, nach 2 109,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 123,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 113,33 Punkten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 051,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, stand der SLI bei 1 984,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 938,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,98 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten verzeichnet.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell UBS (+ 3,22 Prozent auf 35,26 CHF), Adecco SA (+ 1,89 Prozent auf 22,70 CHF), Holcim (+ 1,63 Prozent auf 77,20 CHF), Swatch (I) (+ 1,61 Prozent auf 167,50 CHF) und Sonova (+ 1,46 Prozent auf 208,90 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen VAT (-2,96 Prozent auf 380,90 CHF), Sandoz (-2,22 Prozent auf 56,42 CHF), Julius Bär (-1,45 Prozent auf 59,92 CHF), Nestlé (-0,89 Prozent auf 78,25 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,88 Prozent auf 58,42 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 466 821 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 269,465 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

2025 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,11 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

