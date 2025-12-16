Gewinne in Zürich: Das macht der SMI aktuell

Um 15:41 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,19 Prozent aufwärts auf 13 061,99 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,479 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,353 Prozent auf 13 082,81 Punkte an der Kurstafel, nach 13 036,80 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 130,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 060,02 Einheiten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 634,30 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 018,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wurde der SMI auf 11 701,51 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 12,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit UBS (+ 3,22 Prozent auf 35,26 CHF), Holcim (+ 1,63 Prozent auf 77,20 CHF), Sonova (+ 1,46 Prozent auf 208,90 CHF), Sika (+ 0,86 Prozent auf 163,95 CHF) und Novartis (+ 0,63 Prozent auf 107,92 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Nestlé (-0,89 Prozent auf 78,25 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,88 Prozent auf 58,42 CHF), Alcon (-0,85 Prozent auf 62,70 CHF), Lonza (-0,61 Prozent auf 520,00 CHF) und Givaudan (-0,54 Prozent auf 3 109,00 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 466 821 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 269,465 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

