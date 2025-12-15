Optimismus in Zürich: SLI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 1,05 Prozent stärker bei 2 109,60 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,331 Prozent höher bei 2 094,59 Punkten, nach 2 087,68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 093,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 112,17 Punkten.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 2 051,84 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 15.09.2025, den Wert von 2 007,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wies der SLI einen Stand von 1 938,31 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,79 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Sonova (+ 2,95 Prozent auf 205,90 CHF), Swiss Life (+ 2,11 Prozent auf 890,00 CHF), Givaudan (+ 1,82 Prozent auf 3 126,00 CHF), Sika (+ 1,75 Prozent auf 162,55 CHF) und Novartis (+ 1,65 Prozent auf 107,24 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil ams-OSRAM (-1,11 Prozent auf 7,55 CHF), UBS (-0,50 Prozent auf 34,16 CHF), Logitech (-0,11 Prozent auf 88,98 CHF), Sandoz (+ 0,28 Prozent auf 57,70 CHF) und Swisscom (+ 0,36 Prozent auf 559,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 550 050 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 270,013 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,60 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

