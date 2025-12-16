Gewinne in Zürich: SMI beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen

Um 09:12 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,43 Prozent stärker bei 13 093,08 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,479 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,353 Prozent fester bei 13 082,81 Punkten, nach 13 036,80 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 101,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 074,13 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 12 634,30 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, lag der SMI noch bei 12 018,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wurde der SMI auf 11 701,51 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 12,64 Prozent aufwärts. Bei 13 199,05 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 699,66 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit UBS (+ 1,58 Prozent auf 34,70 CHF), Novartis (+ 1,27 Prozent auf 108,60 CHF), Holcim (+ 1,11 Prozent auf 76,80 CHF), Roche (+ 0,90 Prozent auf 324,80 CHF) und Sonova (+ 0,78 Prozent auf 207,50 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,12 Prozent auf 58,28 CHF), Partners Group (-0,73 Prozent auf 955,20 CHF), Givaudan (-0,32 Prozent auf 3 116,00 CHF), Alcon (-0,28 Prozent auf 63,06 CHF) und Richemont (-0,27 Prozent auf 167,40 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 629 812 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 269,465 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,60 zu Buche schlagen. Mit 5,11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

