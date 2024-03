Börse Zürich in Grün: SMI mit Kursplus

Am Mittwoch steigt der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0,08 Prozent auf 11 771,20 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,291 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,040 Prozent leichter bei 11 757,38 Punkten in den Mittwochshandel, nach 11 762,05 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 799,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 11 735,91 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2024, notierte der SMI bei 11 142,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.12.2023, lag der SMI noch bei 11 188,91 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 13.03.2023, mit 10 632,05 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,70 Prozent auf 470,90 CHF), Logitech (+ 1,60 Prozent auf 82,38 CHF), Swiss Re (+ 1,27 Prozent auf 111,90 CHF), Nestlé (+ 0,81 Prozent auf 95,03 CHF) und Swiss Life (+ 0,73 Prozent auf 664,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Geberit (-3,09 Prozent auf 521,00 CHF), Roche (-1,18 Prozent auf 241,85 CHF), Givaudan (-0,73 Prozent auf 3 947,00 CHF), Novartis (-0,55 Prozent auf 87,11 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,44 Prozent auf 246,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 179 570 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 256,424 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

