Börse Zürich in Rot: So performt der SMI mittags

Am Freitag halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Freitag gibt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,01 Prozent auf 12 830,01 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,477 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,071 Prozent tiefer bei 12 821,93 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 831,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12 846,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 799,79 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 1,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, stand der SMI bei 12 360,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, wies der SMI einen Stand von 12 219,20 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 709,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 10,37 Prozent. Bei 13 199,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,02 Prozent auf 57,70 CHF), Givaudan (+ 0,84 Prozent auf 3 358,00 CHF), Sika (+ 0,73) Prozent auf 159,20 CHF), Partners Group (+ 0,38 Prozent auf 956,20 CHF) und Geberit (+ 0,19 Prozent auf 629,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Swisscom (-1,03 Prozent auf 577,50 CHF), Sonova (-0,70 Prozent auf 199,80 CHF), Swiss Re (-0,56 Prozent auf 141,25 CHF), Zurich Insurance (-0,35 Prozent auf 574,80 CHF) und Holcim (-0,35 Prozent auf 74,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 831 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 266,946 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,05 erwartet. Mit 5,19 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at