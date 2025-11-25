Anleger in Zürich halten sich zurück: So steht der SMI mittags

Am Dienstag steht der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,03 Prozent im Minus bei 12 649,72 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,458 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,152 Prozent auf 12 673,38 Punkte an der Kurstafel, nach 12 654,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 12 618,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 698,41 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 12 568,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, lag der SMI bei 12 206,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, wurde der SMI mit 11 678,59 Punkten berechnet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 8,82 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 699,66 Punkten.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swisscom (+ 1,21 Prozent auf 587,50 CHF), Alcon (+ 0,81 Prozent auf 62,08 CHF), Novartis (+ 0,64 Prozent auf 103,66 CHF), UBS (+ 0,20 Prozent auf 29,81 CHF) und Sika (+ 0,10 Prozent auf 152,05 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Givaudan (-1,38 Prozent auf 3 296,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,84 Prozent auf 154,25 CHF), Logitech (-0,77 Prozent auf 89,94 CHF), Geberit (-0,74 Prozent auf 614,00 CHF) und Nestlé (-0,47 Prozent auf 80,16 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 837 179 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 269,568 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,29 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

