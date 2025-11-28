Optimismus in Zürich: SMI letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der SMI ging nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 12 833,96 Punkten aus dem Freitagshandel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,477 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,071 Prozent tiefer bei 12 821,93 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 831,05 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12 854,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 799,79 Punkten lag.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 1,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, wies der SMI einen Stand von 12 360,15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, bewegte sich der SMI bei 12 219,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 709,80 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,41 Prozent zu. Bei 13 199,05 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Givaudan (+ 1,71 Prozent auf 3 387,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,05 Prozent auf 57,72 CHF), Lonza (+ 0,59 Prozent auf 550,00 CHF), UBS (+ 0,36 Prozent auf 31,02 CHF) und Holcim (+ 0,21 Prozent auf 75,22 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swisscom (-1,20 Prozent auf 576,50 CHF), Roche (-0,61 Prozent auf 307,40 CHF), Sonova (-0,55 Prozent auf 200,10 CHF), Geberit (-0,41 Prozent auf 625,60 CHF) und Swiss Re (-0,35 Prozent auf 141,55 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 044 367 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 266,946 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

2025 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at