Frühe Anlage 25.11.2025 10:03:41

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geberit von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Geberit eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Geberit-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Geberit-Papier an diesem Tag bei 526,20 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Geberit-Aktie investiert hat, hat nun 1,900 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2025 auf 618,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 175,60 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,56 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Geberit betrug jüngst 20,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

