Zuversicht in Zürich: SMI nachmittags in der Gewinnzone

Um 15:40 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,36 Prozent fester bei 12 817,87 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,457 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,105 Prozent auf 12 784,98 Punkte an der Kurstafel, nach 12 771,63 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 12 768,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 827,54 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,992 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 568,18 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2025, den Wert von 12 160,89 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 11 632,88 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,27 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit UBS (+ 1,65 Prozent auf 30,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,58 Prozent auf 56,64 CHF), Swiss Re (+ 1,51 Prozent auf 140,90 CHF), Alcon (+ 1,45 Prozent auf 64,46 CHF) und Swiss Life (+ 1,36 Prozent auf 878,20 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Roche (-0,70 Prozent auf 311,40 CHF), Nestlé (-0,48 Prozent auf 79,55 CHF), Givaudan (-0,30 Prozent auf 3 323,00 CHF), Holcim (-0,19 Prozent auf 74,44 CHF) und Geberit (+ 0,03 Prozent auf 624,00 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 409 572 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 265,354 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,04 zu Buche schlagen. Mit 5,24 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

