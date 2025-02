Börse Zürich in Rot: Das macht der SPI mittags

Am Mittag legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,01 Prozent tiefer bei 16 850,23 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,237 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,138 Prozent auf 16 875,78 Punkte an der Kurstafel, nach 16 852,48 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 16 850,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 899,14 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,813 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bewegte sich der SPI bei 15 724,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2024, wurde der SPI mit 15 597,29 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2024, lag der SPI bei 14 634,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,58 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 899,14 Punkten. Bei 15 453,24 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 12,36 Prozent auf 0,30 CHF), Edisun Power Europe (+ 8,74 Prozent auf 53,50 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8,57 Prozent auf 9,50 CHF), ams-OSRAM (+ 7,74 Prozent auf 8,68 CHF) und Idorsia (+ 4,28 Prozent auf 0,74 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen SHL Telemedicine (-49,54 Prozent auf 1,11 CHF), DKSH (-4,98 Prozent auf 68,70 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-4,70 Prozent auf 15,82 CHF), Xlife Sciences (-2,65 Prozent auf 22,00 CHF) und Evolva (-2,00 Prozent auf 1,47 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ARYZTA-Aktie aufweisen. 1 184 795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 259,414 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Talenthouse-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 10,03 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at