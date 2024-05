Börse Zürich in Rot: SLI fällt

Am Mittwoch verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,66 Prozent auf 1 931,12 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,392 Prozent leichter bei 1 936,36 Punkten in den Handel, nach 1 943,98 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 930,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 939,74 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 1,26 Prozent zurück. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 29.04.2024, bei 1 855,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, bewegte sich der SLI bei 1 866,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, betrug der SLI-Kurs 1 779,27 Punkte.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,50 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 967,38 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Swiss Re (+ 0,98 Prozent auf 112,90 CHF), Roche (+ 0,48 Prozent auf 229,90 CHF), Zurich Insurance (+ 0,13 Prozent auf 469,30 CHF), Givaudan (+ 0,00 Prozent auf 4 219,00 CHF) und Sika (-0,14 Prozent auf 275,70 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil ams (-4,82 Prozent auf 1,34 CHF), Lonza (-2,58 Prozent auf 482,40 CHF), Temenos (-2,38 Prozent auf 57,35 CHF), Swatch (I) (-2,29 Prozent auf 189,50 CHF) und Schindler (-1,85 Prozent auf 233,60 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 2 190 172 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 238,301 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at