Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Givaudan-Performance
|
24.11.2025 10:04:16
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Givaudan von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Givaudan-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Givaudan-Papier an diesem Tag 3 252,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,031 Givaudan-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3 307,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 101,69 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,69 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Givaudan belief sich zuletzt auf 30,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Givaudan AGmehr Nachrichten
|
09:29
|SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Handel in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen SMI am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Aufschläge in Zürich: SMI am Freitagmittag stärker (finanzen.at)
|
21.11.25
|Börse Zürich: Anleger lassen SLI mittags steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AGmehr Analysen
|08:52
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:52
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:52
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.10.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.10.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 596,00
|1,04%