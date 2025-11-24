Givaudan Aktie

Givaudan-Performance 24.11.2025 10:04:16

SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Givaudan von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Givaudan-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Givaudan-Papier an diesem Tag 3 252,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,031 Givaudan-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3 307,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 101,69 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,69 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan belief sich zuletzt auf 30,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Givaudan AG

Analysen zu Givaudan AG

08:52 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 Givaudan Overweight Barclays Capital
11.11.25 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
