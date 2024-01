Börse Zürich in Rot: SLI präsentiert sich schlussendlich schwächer

Am Mittwoch ging es im SLI via SIX letztendlich um 0,74 Prozent auf 1 763,51 Punkte nach unten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,006 Prozent fester bei 1 776,78 Punkten, nach 1 776,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 756,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 789,06 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bei 1 720,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.10.2023, stand der SLI bei 1 682,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, wies der SLI einen Wert von 1 681,07 Punkten auf.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 4,51 Prozent auf 28,28 CHF), Novartis (+ 4,43 Prozent auf 88,63 CHF), Roche (+ 3,01 Prozent auf 251,85 CHF), Swisscom (+ 1,94 Prozent auf 515,80 CHF) und Nestlé (+ 1,84 Prozent auf 99,30 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-7,73 Prozent auf 388,90 CHF), Sika (-5,63 Prozent auf 258,30 CHF), ams (-5,39 Prozent auf 2,00 CHF), Partners Group (-4,82 Prozent auf 1 154,50 CHF) und UBS (-4,41 Prozent auf 24,95 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 545 331 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 270,866 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentaldaten

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at