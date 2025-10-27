SMI aktuell: SMI verbucht zum Handelsstart Verluste

Der SMI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,39 Prozent auf 12 519,47 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,460 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,251 Prozent auf 12 536,68 Punkte an der Kurstafel, nach 12 568,18 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 519,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 12 548,52 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 929,80 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 11 955,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wies der SMI einen Wert von 12 184,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 7,70 Prozent. Bei 13 199,05 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern erreicht.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 0,88 Prozent auf 89,68 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,86 Prozent auf 157,80 CHF), Holcim (+ 0,63 Prozent auf 70,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,34 Prozent auf 59,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,21 Prozent auf 569,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Sika (-1,45 Prozent auf 173,45 CHF), Roche (-1,03 Prozent auf 268,40 CHF), Novartis (-0,86 Prozent auf 103,18 CHF), Alcon (-0,85 Prozent auf 60,60 CHF) und Sonova (-0,70 Prozent auf 228,20 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 313 942 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,169 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat mit 11,40 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,99 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at