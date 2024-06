Börse Zürich in Rot: SMI schwächelt am Dienstagmittag

Der SMI verbucht am zweiten Tag der Woche Verluste.

Der SMI sinkt im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,52 Prozent auf 12 075,16 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,415 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12 170,13 Zählern und damit 0,267 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (12 137,74 Punkte).

Im Tagestief notierte der SMI bei 12 067,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 12 181,69 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Wert von 11 753,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2024, wies der SMI einen Wert von 11 685,19 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, mit 11 254,42 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,10 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 1,16 Prozent auf 1 173,50 CHF), Sonova (+ 0,91 Prozent auf 289,70 CHF), Roche (-0,04 Prozent auf 239,60 CHF), Novartis (-0,08 Prozent auf 94,22 CHF) und Sika (-0,22 Prozent auf 269,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Kühne + Nagel International (-4,26 Prozent auf 255,90 CHF), Lonza (-1,30 Prozent auf 494,50 CHF), Swisscom (-1,08 Prozent auf 496,60 CHF), Zurich Insurance (-1,05 Prozent auf 471,40 CHF) und Richemont (-1,01 Prozent auf 147,05 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 779 109 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 261,025 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,73 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at