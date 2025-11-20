Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Lonza-Performance
|
20.11.2025 10:04:01
SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 20.11.2022 wurden Lonza-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Lonza-Papier 495,20 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,202 Lonza-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lonza-Papiers auf 529,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,95 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,95 Prozent angewachsen.
Am Markt war Lonza jüngst 36,06 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lonza
Nachrichten zu Lonza AG (N)mehr Nachrichten
|
09:30
|Zuversicht in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
18.11.25
|SLI-Handel aktuell: So steht der SLI am Mittag (finanzen.at)
|
18.11.25
|SMI aktuell: SMI präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
17.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SMI zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
14.11.25
|SIX-Handel SMI zum Start in Rot (finanzen.at)
|
13.11.25
|SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel wäre ein Lonza-Investment von vor einem Jahr heute wert (finanzen.at)
|
13.11.25
|Aufschläge in Zürich: SMI beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Aufschläge in Zürich: SMI zum Start freundlich (finanzen.at)