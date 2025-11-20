Lonza Aktie

Lonza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lonza-Performance 20.11.2025 10:04:01

SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lonza-Investment gewesen.

Am 20.11.2022 wurden Lonza-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Lonza-Papier 495,20 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,202 Lonza-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lonza-Papiers auf 529,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,95 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,95 Prozent angewachsen.

Am Markt war Lonza jüngst 36,06 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Lonza

Nachrichten zu Lonza AG (N)mehr Nachrichten