SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lonza-Investment gewesen.

Am 20.11.2022 wurden Lonza-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Lonza-Papier 495,20 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,202 Lonza-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lonza-Papiers auf 529,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,95 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,95 Prozent angewachsen.

Am Markt war Lonza jüngst 36,06 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at