Börse Zürich in Rot: SMI zum Start des Dienstagshandels schwächer

Am Dienstag verbucht der SMI um 09:11 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,13 Prozent auf 12 022,25 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,276 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,012 Prozent höher bei 12 039,40 Punkten, nach 12 037,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12 041,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 009,47 Punkten verzeichnete.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wies der SMI einen Stand von 11 296,40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.02.2024, wurde der SMI mit 11 428,74 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, betrug der SMI-Kurs 11 571,16 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,63 Prozent nach oben. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,12 Prozent auf 47,94 CHF), Logitech (+ 0,90 Prozent auf 83,14 CHF), Holcim (+ 0,89 Prozent auf 79,18 CHF), Novartis (+ 0,60 Prozent auf 93,93 CHF) und Alcon (+ 0,50 Prozent auf 80,48 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Sonova (-2,13 Prozent auf 285,00 CHF), UBS (-0,87 Prozent auf 27,30 CHF), Richemont (-0,76 Prozent auf 143,65 CHF), Nestlé (-0,60 Prozent auf 96,04 CHF) und Lonza (-0,45 Prozent auf 526,80 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 445 001 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI mit 249,747 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,31 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at