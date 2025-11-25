Freundlicher Handel: SLI zum Handelsstart in Grün

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Um 09:11 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,12 Prozent auf 2 042,76 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,228 Prozent auf 2 044,92 Punkte an der Kurstafel, nach 2 040,27 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 042,76 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 047,68 Zähler.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der SLI bei 2 047,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 018,44 Punkten gehandelt. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 1 929,98 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 6,31 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 146,62 Punkte. Bei 1 721,32 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Julius Bär (+ 1,07 Prozent auf 56,52 CHF), Novartis (+ 0,95 Prozent auf 103,98 CHF), UBS (+ 0,84 Prozent auf 30,00 CHF), Alcon (+ 0,42 Prozent auf 61,84 CHF) und Lindt (+ 0,42 Prozent auf 11 920,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lonza (-0,97 Prozent auf 529,60 CHF), Kühne + Nagel International (-0,93 Prozent auf 154,10 CHF), Logitech (-0,86 Prozent auf 89,86 CHF), Swatch (I) (-0,81 Prozent auf 165,85 CHF) und Straumann (-0,71 Prozent auf 98,00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 327 280 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 269,568 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Zurich Insurance-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,29 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at