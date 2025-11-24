SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Novartis-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Novartis-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 93,68 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Novartis-Aktie investierten, hätten nun 106,746 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Novartis-Papiere wären am 21.11.2025 10 982,07 CHF wert, da der Schlussstand 102,88 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 9,82 Prozent.

Novartis wurde am Markt mit 195,08 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at