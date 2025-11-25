Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

Index-Bewegung 25.11.2025 09:29:35

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 legt zum Start zu

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 legt zum Start zu

Derzeit geht es für den STOXX 50 erneut nach oben.

Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,18 Prozent aufwärts auf 4 711,26 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,073 Prozent stärker bei 4 706,25 Punkten in den Handel, nach 4 702,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 706,25 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 718,84 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 4 783,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 605,09 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 308,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 8,58 Prozent nach oben. Bei 4 897,91 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2,22 Prozent auf 1 475,00 EUR), Airbus SE (+ 1,32 Prozent auf 202,70 EUR), Novartis (+ 0,95 Prozent auf 103,98 CHF), UBS (+ 0,84 Prozent auf 30,00 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,32 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1,25 Prozent auf 204,90 EUR), RELX (-0,75 Prozent auf 30,48 GBP), Zurich Insurance (-0,46 Prozent auf 562,60 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-0,39 Prozent auf 86,08 GBP) und AstraZeneca (-0,34 Prozent auf 138,86 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 204 621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 323,259 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 6,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,17 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

