Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|
24.11.2025 23:15:44
Press Release: Novartis receives FDA approval for -2-
References
1. Itvisma(R) (onasemnogene abeparvovec-brve). Prescribing Information.
Novartis Gene Therapies, Inc.
2. Proud C, et al. Neuromuscul Disord. 2025;(53):0960-8966.
3. Clinicaltrials.Gov. STRENGTH Study Results.
https://clinicaltrials.gov/study/NCT05386680. Accessed November 2025.
4. Anderton RS and Mastaglia FL. Expert Rev Neurother.
2015;15(8):895--908.
5. National Organization for Rare Disorders (NORD). Spinal Muscular Atrophy.
https://rarediseases.org/rare-diseases/spinal-muscular-atrophy/. Accessed
November 2025.
6. Lorson CL, et al. Hum Mol Genet. 2010;(15):111-8.
7. Cure SMA. State of SMA 2024 Report.
https://www.curesma.org/wp-content/uploads/2025/04/State-of-SMA-Report2024_vWeb-4.pdf.
Accessed November 2025.
8. Cure SMA. Address the Unmet Needs of Children and Adults with Spinal
Muscular Atrophy.
https://www.curesma.org/wp-content/uploads/2024/08/NIH_SMA_Research_FactSheet.pdf.
Accessed November 2025.
# # #
Novartis Media Relations
E-mail: media.relations@novartis.com
Novartis Investor Relations
Central investor relations line: +41 61 324 7944
E-mail: investor.relations@novartis.com
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2025 17:16 ET (22:16 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
24.11.25
|Press Release: Novartis receives FDA approval for -2- (Dow Jones)
|
24.11.25
|Gewinne in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
21.11.25
|Handel in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
21.11.25
|SIX-Handel: SLI beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen SMI am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
21.11.25
|STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AGmehr Analysen
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|109,50
|0,92%
|Novartis AG
|109,55
|-0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen höher -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Die US-Börsen schlossen höher. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.