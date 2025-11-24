Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.11.2025 23:15:44

Press Release: Novartis receives FDA approval for -2-

References

1. Itvisma(R) (onasemnogene abeparvovec-brve). Prescribing Information.

Novartis Gene Therapies, Inc.

2. Proud C, et al. Neuromuscul Disord. 2025;(53):0960-8966.

3. Clinicaltrials.Gov. STRENGTH Study Results.

https://clinicaltrials.gov/study/NCT05386680. Accessed November 2025.

4. Anderton RS and Mastaglia FL. Expert Rev Neurother.

2015;15(8):895--908.

5. National Organization for Rare Disorders (NORD). Spinal Muscular Atrophy.

https://rarediseases.org/rare-diseases/spinal-muscular-atrophy/. Accessed

November 2025.

6. Lorson CL, et al. Hum Mol Genet. 2010;(15):111-8.

7. Cure SMA. State of SMA 2024 Report.

https://www.curesma.org/wp-content/uploads/2025/04/State-of-SMA-Report2024_vWeb-4.pdf.

Accessed November 2025.

8. Cure SMA. Address the Unmet Needs of Children and Adults with Spinal

Muscular Atrophy.

https://www.curesma.org/wp-content/uploads/2024/08/NIH_SMA_Research_FactSheet.pdf.

Accessed November 2025.

# # #

Novartis Media Relations

E-mail: media.relations@novartis.com

Novartis Investor Relations

Central investor relations line: +41 61 324 7944

E-mail: investor.relations@novartis.com

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2025 17:16 ET (22:16 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AGmehr Analysen

21.11.25 Novartis Neutral UBS AG
21.11.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 Novartis Underweight Barclays Capital
21.11.25 Novartis Outperform Bernstein Research
20.11.25 Novartis Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novartis AG (Spons. ADRS) 109,50 0,92% Novartis AG (Spons. ADRS)
Novartis AG 109,55 -0,86% Novartis AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen höher -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Die US-Börsen schlossen höher. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen