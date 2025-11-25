ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursentwicklung 25.11.2025 09:29:35

Freundlicher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester

Freundlicher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester

Der SMI bleibt auch am Dienstagmorgen in der Gewinnzone.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,20 Prozent fester bei 12 678,89 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,458 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,152 Prozent stärker bei 12 673,38 Punkten in den Handel, nach 12 654,12 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 12 673,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 703,61 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 12 568,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, lag der SMI noch bei 12 206,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 678,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 9,07 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 13 199,05 Punkten. 10 699,66 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Novartis (+ 0,95 Prozent auf 103,98 CHF), UBS (+ 0,84 Prozent auf 30,00 CHF), Alcon (+ 0,42 Prozent auf 61,84 CHF), Nestlé (+ 0,35 Prozent auf 80,82 CHF) und Roche (+ 0,16 Prozent auf 311,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Lonza (-0,97 Prozent auf 529,60 CHF), Kühne + Nagel International (-0,93 Prozent auf 154,10 CHF), Logitech (-0,86 Prozent auf 89,86 CHF), Swiss Re (-0,58 Prozent auf 137,20 CHF) und Zurich Insurance (-0,46 Prozent auf 562,60 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 327 280 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 269,568 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,04 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen

24.11.25 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
20.11.25 ABB Neutral UBS AG
19.11.25 ABB Sell Deutsche Bank AG
19.11.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 ABB Underperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 59,50 -0,07% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 66,42 0,61% Alcon AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 166,15 -0,09% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 96,98 -0,02% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 571,40 0,07% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 86,18 -0,12% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 110,95 1,28% Novartis AG
Roche AG (Genussschein) 309,30 -0,51% Roche AG (Genussschein)
Swiss Re AG 147,05 -0,24% Swiss Re AG
UBS 31,72 0,00% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 603,60 -0,07% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 653,47 -0,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas tiefer -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag ab. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen kaum bewegt. In Fernost sind am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen