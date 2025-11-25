Freundlicher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester

Der SMI bleibt auch am Dienstagmorgen in der Gewinnzone.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,20 Prozent fester bei 12 678,89 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,458 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,152 Prozent stärker bei 12 673,38 Punkten in den Handel, nach 12 654,12 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 12 673,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 703,61 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 12 568,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, lag der SMI noch bei 12 206,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 678,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 9,07 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 13 199,05 Punkten. 10 699,66 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Novartis (+ 0,95 Prozent auf 103,98 CHF), UBS (+ 0,84 Prozent auf 30,00 CHF), Alcon (+ 0,42 Prozent auf 61,84 CHF), Nestlé (+ 0,35 Prozent auf 80,82 CHF) und Roche (+ 0,16 Prozent auf 311,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Lonza (-0,97 Prozent auf 529,60 CHF), Kühne + Nagel International (-0,93 Prozent auf 154,10 CHF), Logitech (-0,86 Prozent auf 89,86 CHF), Swiss Re (-0,58 Prozent auf 137,20 CHF) und Zurich Insurance (-0,46 Prozent auf 562,60 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 327 280 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 269,568 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,04 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at