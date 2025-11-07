Holcim Aktie
|75,34EUR
|-0,10EUR
|-0,13%
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
Holcim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Holcim mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Outperform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Holcim AG Outperform
|
Unternehmen:
Holcim AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
80,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
70,22 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13,93%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
70,12 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,09%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Holcim AGmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Schwacher Handel: SMI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Verluste in Zürich: So performt der SMI am Mittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
05.11.25
|Mittwochshandel in Zürich: SMI letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.25
|SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Holcim von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
04.11.25
|Handel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)