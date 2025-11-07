Holcim Aktie

75,34EUR -0,10EUR -0,13%
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

07.11.2025 10:01:43

Holcim Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Holcim mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Outperform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Holcim AG Outperform
Unternehmen:
Holcim AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
70,22 CHF 		Abst. Kursziel*:
13,93%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
70,12 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
14,09%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

