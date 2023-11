Börse Zürich: SLI beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Der SLI bleibt auch am Donnerstagmorgen auf Erholungskurs.

Im SLI geht es im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,72 Prozent aufwärts auf 1 653,41 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,654 Prozent höher bei 1 652,30 Punkten, nach 1 641,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 649,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 653,45 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 2,01 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, lag der SLI bei 1 698,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.08.2023, wies der SLI 1 765,98 Punkte auf. Der SLI stand vor einem Jahr, am 02.11.2022, bei 1 625,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 1,65 Prozent zurück. Bei 1 810,36 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 599,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Geberit (+ 5,56 Prozent auf 445,80 CHF), ams (+ 3,75 Prozent auf 3,34 CHF), VAT (+ 2,55 Prozent auf 330,20 CHF), Sika (+ 1,81 Prozent auf 219,10 CHF) und Richemont (+ 1,73 Prozent auf 108,65 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swisscom (-2,62 Prozent auf 535,40 CHF), Novartis (-0,38 Prozent auf 84,89 CHF), Julius Bär (-0,30 Prozent auf 53,80 CHF), Roche (-0,08 Prozent auf 237,50 CHF) und UBS (+ 0,09 Prozent auf 21,76 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 227 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 264,612 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at