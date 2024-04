Börse Zürich: SLI legt den Rückwärtsgang ein

Am Freitag geht es im SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,43 Prozent auf 1 828,95 Punkte abwärts. In den Handel ging der SLI 1,02 Prozent leichter bei 1 817,96 Punkten, nach 1 836,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 829,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 814,85 Punkten.

SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 2,26 Prozent. Vor einem Monat, am 19.03.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 898,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.01.2024, wies der SLI einen Stand von 1 760,96 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 19.04.2023, einen Stand von 1 776,89 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,71 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Nestlé (+ 1,09 Prozent auf 94,26 CHF), Givaudan (+ 0,59 Prozent auf 3 925,00 CHF), Swisscom (+ 0,59 Prozent auf 514,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,43 Prozent auf 444,90 CHF) und Novartis (+ 0,02 Prozent auf 84,54 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Geberit (-3,11 Prozent auf 483,60 CHF), Temenos (-2,00 Prozent auf 66,15 CHF), Swatch (I) (-2,00 Prozent auf 188,95 CHF), Sika (-1,76 Prozent auf 256,50 CHF) und VAT (-1,69 Prozent auf 464,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 919 533 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 252,494 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

