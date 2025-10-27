Börse Zürich in Rot: SMI zum Ende des Montagshandels in Rot

Zum Handelsende verlor der SMI im SIX-Handel 0,39 Prozent auf 12 519,19 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,460 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,251 Prozent auf 12 536,68 Punkte an der Kurstafel, nach 12 568,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 548,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 446,05 Zählern.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Wert von 11 929,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, lag der SMI bei 11 955,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, einen Stand von 12 184,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 7,70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 699,66 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,53 Prozent auf 158,85 CHF), UBS (+ 1,15 Prozent auf 30,74 CHF), Logitech (+ 1,12 Prozent auf 89,90 CHF), Zurich Insurance (+ 1,09 Prozent auf 574,00 CHF) und Holcim (+ 1,00 Prozent auf 70,56 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Sika (-4,26 Prozent auf 168,50 CHF), Givaudan (-1,87 Prozent auf 3 471,00 CHF), Roche (-1,40 Prozent auf 267,40 CHF), Lonza (-1,36 Prozent auf 578,60 CHF) und Alcon (-1,01 Prozent auf 60,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 577 647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 233,169 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,40 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

