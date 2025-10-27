Schwacher Wochentag in Zürich: So entwickelt sich der SMI nachmittags

Um 15:40 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,59 Prozent leichter bei 12 494,59 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,460 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,251 Prozent auf 12 536,68 Punkte an der Kurstafel, nach 12 568,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Montag bei 12 446,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 548,52 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 11 929,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der SMI einen Wert von 11 955,73 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 184,00 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 7,49 Prozent zu Buche. Bei 13 199,05 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 10 699,66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit UBS (+ 1,45 Prozent auf 30,83 CHF), Logitech (+ 1,37 Prozent auf 90,12 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,21 Prozent auf 158,35 CHF), Zurich Insurance (+ 1,16 Prozent auf 574,40 CHF) und Holcim (+ 1,06 Prozent auf 70,60 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Sika (-4,26 Prozent auf 168,50 CHF), Roche (-2,18 Prozent auf 265,30 CHF), Givaudan (-1,92 Prozent auf 3 469,00 CHF), Lonza (-1,70 Prozent auf 576,60 CHF) und Novartis (-1,69 Prozent auf 102,32 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 742 372 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 233,169 Mrd. Euro den größten Anteil.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,40 erwartet. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 4,99 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

