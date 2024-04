Börse Zürich: SLI liegt letztendlich im Plus

Kaum bewegt zeigte sich der SLI am Freitag.

Schlussendlich ging der SLI den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 1 839,71 Punkten aus dem Freitagshandel. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,02 Prozent auf 1 817,96 Punkte an der Kurstafel, nach 1 836,78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 1 839,71 Punkte, das Tagestief hingegen 1 814,85 Zähler.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,69 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 19.03.2024, wies der SLI einen Wert von 1 898,17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.01.2024, wies der SLI einen Stand von 1 760,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.04.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 776,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 4,32 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 2,82 Prozent auf 29,51 CHF), Nestlé (+ 2,15 Prozent auf 95,24 CHF), Swisscom (+ 1,47 Prozent auf 518,50 CHF), Givaudan (+ 1,26 Prozent auf 3 951,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,22 Prozent auf 448,40 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil VAT (-2,77 Prozent auf 459,10 CHF), Geberit (-2,72 Prozent auf 485,50 CHF), Temenos (-2,22 Prozent auf 66,00 CHF), Sika (-1,99 Prozent auf 255,90 CHF) und Lonza (-1,45 Prozent auf 502,80 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6 020 401 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 252,494 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,61 zu Buche schlagen. Mit 6,73 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

