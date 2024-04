Börse Zürich: SLI liegt zum Start im Plus

Am Montag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,13 Prozent fester bei 1 867,27 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,346 Prozent höher bei 1 871,26 Punkten, nach 1 864,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 1 866,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 872,56 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 15.03.2024, einen Stand von 1 913,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 769,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, einen Stand von 1 772,67 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,88 Prozent. Bei 1 936,63 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Temenos (+ 16,21 Prozent auf 71,35 CHF), Swatch (I) (+ 1,30 Prozent auf 202,60 CHF), Swiss Life (+ 1,22 Prozent auf 628,80 CHF), Sandoz (+ 1,08 Prozent auf 27,20 CHF) und Richemont (+ 1,05 Prozent auf 129,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Logitech (-5,85 Prozent auf 75,06 CHF), Julius Bär (-4,61 Prozent auf 48,99 CHF), ams (-1,22 Prozent auf 0,99 CHF), Givaudan (-0,49 Prozent auf 3 897,00 CHF) und Lonza (-0,45 Prozent auf 532,60 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 729 959 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 250,361 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,60 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,07 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

