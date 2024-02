Börse Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag fester

Im SLI geht es im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,31 Prozent aufwärts auf 1 856,22 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,603 Prozent fester bei 1 861,68 Punkten, nach 1 850,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 864,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 851,23 Punkten.

SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,17 Prozent nach oben. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 22.01.2024, den Wert von 1 783,84 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 22.11.2023, bei 1 714,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.02.2023, wies der SLI 1 783,20 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,26 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 864,65 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 4,36 Prozent auf 449,80 CHF), ams (+ 4,16 Prozent auf 2,15 CHF), Temenos (+ 3,65 Prozent auf 63,66 CHF), Zurich Insurance (+ 2,57 Prozent auf 458,60 CHF) und Alcon (+ 2,17 Prozent auf 70,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Nestlé (-4,55 Prozent auf 94,61 CHF), Lindt (-2,25 Prozent auf 10 840,00 CHF), Roche (-0,87 Prozent auf 228,85 CHF), Schindler (-0,65 Prozent auf 230,90 CHF) und Sika (-0,62 Prozent auf 256,70 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 5 101 923 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274,216 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

