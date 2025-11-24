Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Langfristige Investition
|
24.11.2025 10:04:16
SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 5 Jahren eingebracht
Am 24.11.2020 wurde die Swiss Re-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Swiss Re-Aktie bei 85,56 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 116,877 Swiss Re-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 187,47 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Anteils am 21.11.2025 auf 138,50 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 61,87 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Swiss Re einen Börsenwert von 38,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
