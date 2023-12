Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer

Der SLI fällt am Montag nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,05 Prozent tiefer bei 1 747,13 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,091 Prozent auf 1 746,33 Punkte an der Kurstafel, nach 1 747,92 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 1 744,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 747,51 Punkten lag.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, stand der SLI bei 1 661,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2023, wurde der SLI auf 1 730,96 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 693,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 3,93 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI weist die Zurich Insurance-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 25 520 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 271,600 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Life-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 13,27 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Life-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at